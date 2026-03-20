Извести растение, ставшее сорным и опасным, не получается уже много десятилетий.

Весна потихоньку приходит к нам не только в календарном, но и во вполне себе климатическом смысле, а это значит, что начинает оживать и флора. В том числе такие её проблемные, плодовитые и опасные представители, как борщевик Сосновского. Извести это растение не удаётся уже несколько десятилетий, и связано это как с живучестью самого борщевика, так и с неудовлетворительной организацией процесса его уничтожения.

Все принимаемые меры пока не приносят должного эффекта, но в руководстве регионов не опускают руки и придумывают новые способы того, как одержать победу в этом кажущемся неравным бою. Так, глава предприятия «Робком» Иван Рапацевич в рамках выступления на Национальном форуме технологий, техники и повышения производительности труда в ЖКХ сообщил о плане задействования в борьбе с борщевиком в Новой Москве роботов-вездеходов.

Источник изображения: ChatGPT.

По словам Рапацевича, Троицкий и Новомосковский административные округа страдают от борщевика, но при этом экологи не разрешают изводить это растение химическими средствами, ручной покос затруднён, а вырубка борщевика с помощью трактора не везде возможна. Вот для таких случаев глава «Робкома» и предлагает использовать роботов-вездеходов.

Пока что речь идёт об экспериментальной эксплуатации роботов с дистанционным управлением, но если опыт подтвердит свою эффективность, его можно будет распространить и на другие регионы.

Напомним, что сок борщевика при попадании на кожу повышает её чувствительность к ультрафиолету, приводя к тяжёлым фотохимическим ожогам с оставлением рубцов. Данное растение ещё в советские годы выводили в качестве кормового для сельскохозяйственных животных, но дальше ситуация пошла не по плану, и в результате борщевиком оказались «заражены» колоссальные территории. Проблема в том, что растение крайне живучее, и его уничтожение требует целого комплекса мер, на реализацию которых при текущих масштабах бедствия обычно нет ни денег, ни желания.