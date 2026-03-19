События в мире Михаил Андреев
В Подмосковье могут ввести запрет на продажу топлива несовершеннолетним
Официальная версия — чтобы минимизировать аварии с участием подростков на питбайках.

В центральных регионах России уже вовсю хозяйничает весна, дневная температура воздуха поднимается до относительно высоких для марта значений, и вот, на улицы городов и не только начали выползать мотоциклисты и их подражатели. Это значит, что водителям четырёхколёсных транспортных средств вновь нужно быть предельно бдительными, тем более за городом, где частенько будут встречаться несовершеннолетние водители питбайков.

Источник изображения: ChatGPT.

На питбайках по букве закона нельзя ездить по дорогам общего пользования, но данное ограничение останавливает не всех, и в результате всё чаще возникают аварии именно с участием питбайков, особенно под управлением несовершеннолетних водителей, не знающих ни возможностей техники, ни уж тем более правил дорожного движения.

По всей видимости, вышеописанная ситуация начала превышать порог реагирования властей. Так, издание «Известия» сообщило о том, что в Мособлдуме подготовили законопроект о введении в Подмосковье запрета на продажу топлива несовершеннолетним. Вместе с тем рассматривается идея введения ограничений на продажу мототехники.

Предполагается, что такие меры если не избавят дороги от детей на питбайках, то хотя бы резко сократят их количество. Понятно, что формальные запреты оградят лишь самых законопослушных; остальные всегда найдут способ затариться топливом. Проблема в том, что ситуация может дойти до обязательного требования регистрации питбайков и перевода их в категорию мотоциклов с обязательным наличием соответствующей категории в водительском удостоверении для права управления ими. И тогда под раздачу попадут ни в чём неповинные любители активного отдыха на пересечённой местности.

#россия #транспорт
