События в мире Михаил Андреев
В Москве завершено строительство правого обходного тоннеля на новой станции Кольцевой линии
Общая готовность станции «Достоевская» тем временем возросла до 44%.

В Москве продолжается реализация уникального проекта по встраиванию новой станции «Достоевская» в уже давно существующую и завершённую линию метро — Кольцевую. Сегодня мэр столицы Сергей Собянин сообщил о прохождении очередного важного этапа в данном процессе: завершении строительства правого обходного тоннеля станции. Левый обходной тоннель был построен несколько раньше.

Источник изображения: соцсети Сергея Собянина.

Как отметил Собянин, строительство станции «Достоевская» сопряжено с трудностями из-за большого количества подземных коммуникаций, сформировавшихся в городе со времён открытия Кольцевой линии, а также из-за проступающих грунтовых вод.

Согласно комментарию столичного градоначальника, готовность станции «Достоевская» на текущий момент составляет 44%. Напомним, что в середине июля прошлого года этот показатель был 25%, а в конце ноября — 35%. Таким образом, в среднем готовность станции увеличивается на 10% каждые четыре месяца.

Нетрудно подсчитать, что при сохранении темпов строительства открытие первой за более чем 70 лет новой станции Кольцевой линии московского метро состоится примерно через два года. Официальный план также подразумевает сдачу «Достоевской» в эксплуатацию в 2028 году.

Напомним, что «Достоевская» разместится на перегоне между «Проспектом Мира» и «Новослободской», увеличив тем самым доступность метро в Марьиной Роще, а также в Мещанском и Тверском районах города. Проект станции «Достоевская» возник после того, как Люблинско-Дмитровская линия (салатовая) была продлена далеко на север города. Смысл в том, чтобы у неё, как и у других линий московского метро, было два пересечения с Кольцевой линией — для удобства пассажиров.

#россия #экономика #промышленность #транспорт #москва #строительство #метро
Популярные статьи

Столкновение чёрных дыр произвело вспышку, которую астрофизика считала невозможной
6
Почти купил новый игровой ПК, но передумал в последний момент — рассказываю о причинах
6
DLSS 5.0 от NVIDIA — инновации есть, но для геймеров они не принесут ощутимой пользы
16
Обзор американской кинофантастики 50-60-х годов
1
Почему Forza Horizon для Xbox 360 в 2026 году остаётся самым уникальным эксклюзивом Microsoft
4
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Radeon RX Vega64 8GB HBM2 Liquid Cooled 2048bit
11
Ремонтирую, модифицирую и разгоняю видеокарту GeForce 8600 GT из коробки с нерабочими видеокартами
1
Обзор беспроводной гарнитуры Creative Zen Hybrid Pro Classic
+
Обзор беспроводного комплекта MSI Forge K200 Wireless Combo
+

Сейчас обсуждают

Dr.Dev
00:03
Гамма-всплеск наступил не одновременно с гравитационным сигналом, а с задержкой в 11,264 секунды. Это время, которое понадобилось ударной волне, чтобы пройти сквозь толщу газового диска и вырваться на...
Столкновение чёрных дыр произвело вспышку, которую астрофизика считала невозможной
h2o
23:39
когда мозгов нет, ударяются в масштабирование. типичное поведение комерсов
Производители памяти опасаются скорого конца бума спроса и сворачивают инвестиции
Vergo
23:35
Очень невнятное описание. На фото надо пометить те места, где производились работы. Приходится гадать, где, и что именно сделано.
Ремонтирую, модифицирую и разгоняю видеокарту GeForce 8600 GT из коробки с нерабочими видеокартами
Djereli
23:30
Тебя мамка балаболом воспитала? Даже на халяву местные зеленые тролли не отказались бы от 9070xt так как нищие.
Накопил более 300 игр за пять лет в Epic Games Store — показываю самые лучшие
h2o
23:24
как я купил 20 лет назад Antec Nine Hundred , так он у меня и работает. он видел все поколения интелов от 775 сокета и нвидиа, сдромы, 3.5 дисководы, шдд, ссд. сейчас приютил 5600Ж+6600хт вечный корпу...
Представлен первый компьютерный корпус Noctua Edition
LazyCamel
23:02
Ага, использовать DLSS 5 это все равно что использовать резиновую женщину с иммитаторами вместо подушки-дикимакура в лучшем случае и выпиленно из фанеры 2Д-тян в худшем.
DLSS 5.0 от NVIDIA — инновации есть, но для геймеров они не принесут ощутимой пользы
Chato-Boot
21:56
Каждый пятый россиянин хотел бы отказаться от «Госуслуг» и цифровых документов
Китя.
21:56
амудэ не обламывайся FSR 5 завезут.
DLSS 5.0 от NVIDIA — инновации есть, но для геймеров они не принесут ощутимой пользы
Дмитрий Чепурин
21:23
Ни одно поколение XBox не утерло нос PS. С чего это вдруг новое поколение утрет?
Будущим консолям Xbox быть — Microsoft официально подтвердила разработку нового устройства
Bernigan
21:21
Это верно, амд лишь создаёт вид деятельности, по факту только меняет цифры в названии своего апскейлера, а качество не растёт. А ДЛСС уже скоро будет превращать игры в фильмы, амд никогда такого не до...
DLSS 5.0 от NVIDIA — инновации есть, но для геймеров они не принесут ощутимой пользы
