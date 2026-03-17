В Москве продолжается реализация уникального проекта по встраиванию новой станции «Достоевская» в уже давно существующую и завершённую линию метро — Кольцевую. Сегодня мэр столицы Сергей Собянин сообщил о прохождении очередного важного этапа в данном процессе: завершении строительства правого обходного тоннеля станции. Левый обходной тоннель был построен несколько раньше.

Источник изображения: соцсети Сергея Собянина.

Как отметил Собянин, строительство станции «Достоевская» сопряжено с трудностями из-за большого количества подземных коммуникаций, сформировавшихся в городе со времён открытия Кольцевой линии, а также из-за проступающих грунтовых вод.

Согласно комментарию столичного градоначальника, готовность станции «Достоевская» на текущий момент составляет 44%. Напомним, что в середине июля прошлого года этот показатель был 25%, а в конце ноября — 35%. Таким образом, в среднем готовность станции увеличивается на 10% каждые четыре месяца.

Нетрудно подсчитать, что при сохранении темпов строительства открытие первой за более чем 70 лет новой станции Кольцевой линии московского метро состоится примерно через два года. Официальный план также подразумевает сдачу «Достоевской» в эксплуатацию в 2028 году.

Напомним, что «Достоевская» разместится на перегоне между «Проспектом Мира» и «Новослободской», увеличив тем самым доступность метро в Марьиной Роще, а также в Мещанском и Тверском районах города. Проект станции «Достоевская» возник после того, как Люблинско-Дмитровская линия (салатовая) была продлена далеко на север города. Смысл в том, чтобы у неё, как и у других линий московского метро, было два пересечения с Кольцевой линией — для удобства пассажиров.