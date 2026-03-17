Внутренний туризм в России в условиях глобальной нестабильности имеет все шансы возродиться в как никогда совершенном виде. Природа позволяет, проблема пока в инфраструктуре и соответствующей сфере обслуживания. Впрочем, и в ней наблюдаются подвижки. Так, правительство Иркутской области на своей официальной VK-странице сообщило о том, что в регионе будет построен первый в России электрический лайнер для проведения круизов по озеру Байкал.

За реализацию данного проекта отвечает крупнейший российской круизный оператор — компания «ВодоходЪ». Секции корпуса лайнера уже изготавливаются на Пермской судоверфи, откуда их доставят на судостроительное предприятие в посёлке Ново-Разводная в Иркутской области.

Как отмечается, такое судно обеспечит комфортное времяпрепровождение для туристов и не будет оказывать негативного воздействия на экологию Байкала и его окрестностей.

Согласно имеющейся информации, лайнер по своему внутреннему убранству и уровню сервиса будет соответствовать пятизвёздочному отелю. А вот когда конкретно состоится его спуск на воду и начало коммерческой эксплуатации, пока досконально неизвестно.