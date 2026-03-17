В задачу этой программы входит повышение надёжности и безопасности работы энергетического оборудования.

Любой механизм, особенно если он эксплуатируется в промышленном режиме, нуждается в периодическом ремонте и обслуживании. Вот и на Саратовской ГЭС, которая располагает самым большим количеством гидроагрегатов среди всех российских гидроэлектростанций, стартовала годовая ремонтная программа.

Источник изображения: «РусГидро».

У инженеров и ремонтников впереди большая работа, и на данный момент на станции уже начался капитальный ремонт первого гидроагрегата и текущий ремонт второго гидроагрегата. В планах на 2026 год проведение капитального ремонта ещё двух генерирующих установок, а также обновление последней гидротурбины станции.

К началу февраля текущего года установленная мощность Саратовской ГЭС после завершения очередного этапа модернизации достигла 1 493 МВт. Судя по всему, после полного окончания работ мощность станции перевалит за полтора гигаватта.

Как мы отметили выше, на Саратовской ГЭС установлено рекордное для России количество гидроагрегатов — всего их 24. Необходимо понимать, что Саратовская ГЭС расположена в русле Волги, поэтому о больших перепадах высот, как в горных реках, здесь речи идти не может. Отсюда и весьма невысокая относительно масштабов самой станции мощность.