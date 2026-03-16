По статистике, автомобили сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) в России стабильно набирают популярность, и их доля в продажах новых машин постоянно увеличивается. Отечественный производитель, за исключением разве что УАЗа, потребность рынка в машинах такого типа не удовлетворяет вообще, а «традиционные» производители ушли из России.

Как итог, на нагретое другими место прибежали многочисленные китайские автомобилестроительные компании — в частности, концерн Great Wall Motor с его брендом внедорожников Tank. Автомобили его производства стали набирать популярность в России, и вот, один из самых востребованных внедорожников — Tank 300 — будут собирать на территории страны. Об этом сообщил медиацентр Great Wall Motor.

Сборка будет вестись на предприятии «Автотор» в Калининградской области. Как отметил руководитель российского подразделения Great Wall Motor Чжан Цзюньсюе, данное решение позволит компании закрепиться на российском рынке и повысить доступность Tank 300 для покупателей.

Заявлено, что Tank 300 будет производиться в четырёх комплектациях. Во всех из них внедорожник будет оснащаться 2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 218 л. с. (крутящий момент — 380 Нм), работающим в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Следует помнить, что Tank 300 имеет все основные и даже дополнительные внедорожные функции. Помимо полного привода здесь доступны понижающая передача, опция блокировки дифференциалов и масса внедорожных режимов с системами активной помощи водителю.

Хотелось бы верить, что в перспективе на конвейер «Автотора» встанет и Tank 400 как более премиальный вариант внедорожника. Это позволило бы и цену на него немного сбить, да и в значительной степени простаивающие мощности калининградского предприятия загрузить.