События в мире Михаил Андреев
Экспорт несырьевых товаров из России в Беларусь в прошлом году вырос на 20%
Экономика начинает обретать здоровый вид.

Продавать сырьё куда бы то ни было — это крайне невыгодный с экономической точки зрения процесс, и заниматься им имеет смысл только в обмен на политическую дружественность государств, в которые это сырьё поставляется. Гораздо разумнее развивать собственную промышленность, создавать рабочие места и с использованием сырья производить конечную продукцию с высокой добавленной стоимостью. В России этот процесс пусть и со скоростью улитки в засушливый июльский день, но всё-таки движется.

Источник изображения: ChatGPT.

В частности, замглавы Минпромторга России Роман Чекушов в комментарии изданию «Спутник» сообщил о том, что экспорт российской несырьевой продукции в Беларусь в 2025 году увеличился на 20% относительно показателей 2024 года. В обратную сторону это тоже работает: несырьевой экспорт из Беларуси в Россию увеличился на 6%. Из этого можно сделать вывод, что оба государства наращивают товарооборот за счёт конечной промышленной продукции.

По словам Чекушова, экономическое взаимодействие между Россией и Беларусью будет продолжать выстраиваться на основе обмена технологичной продукцией и потребительскими товарами, дабы в обоих государствах покупатели знали, что товары от соседа качественные и предлагаются по адекватным ценам.

#россия #экономика #промышленность #беларусь #белоруссия
