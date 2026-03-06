Отказываться от успешной модели, пока новые экологические нормы в ЕС не вступили в силу, никто не будет.

Кроссовер Volkswagen Tiguan, который называют младшим братом Volkswagen Touareg, был и остаётся одной из самых популярных моделей концерна. Отказываться от неё раньше, чем того требуют обстоятельства, в Вольфсбурге не намерены, и вот, как сообщает издание Carscoops, успешная модель продолжит сходить с конвейера вплоть до 2035 года.

Источник изображения: Volkswagen AG.

Более того, в 2028 и 2031 годах кроссовер ждут обновления (рестайлинги), однако в конкретные подробности того, чего фанатам Volkswagen следует ждать от модернизированных «тигуанов», производитель пока не вдаётся.

Имеются разве что слухи, согласно которым, в рестайлингах VW выполнит требования потребителей и вернёт в салон физические кнопки, а также глубоко модернизирует силовые установки.

Следует отметить, что распространение электромобилей, даже несмотря на всё лоббирование и субсидирование этой отрасли, идёт не так быстро, как на то рассчитывали в Евросоюзе, да и конкуренцию с китайскими заведомо более дешёвыми электрокарами местные производители «не вывозят». В результате план по полному отказу от машин с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году в ЕС был смягчён: от радикального запрета перешли к ужесточённым нормам по снижению выбросов.