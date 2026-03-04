Резервирование всего, что только можно, на объектах такого рода строго обязательно.

Атомный ледокольный флот в России потихоньку пополняется, и вот, очередное судно проекта 22220 — «Чукотка» — параллельно с завершающими стадиями строительства проходит швартовные испытания. Как сообщил входящий в состав Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Балтийский завод, на «Чукотке» был произведён тестовый запуск двух из трёх имеющихся 250-киловаттных аварийных дизельных генераторов.

Источник изображения: Балтийский завод.

Генераторы на судне необходимы в качестве резервных источников энергии на случай выхода из строя основных источников — дабы обеспечить бесперебойное электроснабжение судна, работу насосов, систем управления и связи.

Как отметили на заводе, швартовные испытания, подразумевающие проверку работоспособности всего установленного на ледоколе оборудования, механизмов и систем, продлятся ещё несколько месяцев. После их завершения «Чукотка» перейдёт к этапу заводских ходовых испытаний: ледокол запустят и «погоняют» по морю. В щадящем, естественно, режиме.

Напомним, что атомный ледокол «Чукотка» проекта 22220 был заложен в конце 2020 года и спущен на воду в конце 2024 года. Предполагается, что в состав атомного ледокольного флота России он войдёт в конце текущего года.