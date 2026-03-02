А к названиям непосредственно моделей добавлены русские варианты в скобках.

Как известно, с 1 марта в России вступил в силу закон о защите русского языка, обязывающий юридические лица использовать в коммерческой деятельности — рекламе, меню, вывесках и тому подобно — только русский язык и буквы кириллицы. Процесс идёт, и там, где его требования нового закона исполнить проще всего — в интернете — уже можно заметить изменения.

Источник изображения: «АвтоВАЗ».

В частности, обновлённые названия моделей и комплектаций уже можно заметить на официальном сайте «АвтоВАЗа». Теперь у всех моделей автомобилей тольяттинского гиганта в описании в квадратных скобках добавлено русскоязычное название, а комплектации переведены на русский.

Источник изображения: «АвтоВАЗ».

Так, для примера, модель Lada Vesta Cross теперь именуется Lada Vesta Cross [Кросс], а Lada Vesta SW превратилась в Lada Vesta SW [Универсал].

Комплектации переведены преимущественно методом транслита: «Комфорт», «Стандарт плюс», «Классик», «Практик», «Драйв», «Техно» и другие.