В качестве растворителя вместо воды выступает сжиженный фреон.

Процесс дезактивации, когда радиоактивное загрязнение физически удаляется с одежды, поверхностей и целых территорий, преимущественно применяется с использованием воды. О том, чтобы применять что-то другое для дезактивации больших территорий, речи пока не идёт, а вот для снятия радиоактивного загрязнения со специальной одежды госкорпорация «Росатом» предлагает использовать сжиженный фреон.

Источник изображения: «Росатом».

Как сообщила пресс-служба «Росатома», испытания соответствующей технологии завершены. В их ходе выяснилось, что одного баллона сжиженного фреона хватает на 50 циклов дезактивации, а затем после регенерации его можно использовать повторно.

Отмечено, что у данной технологии есть более важная перспективная сфера применения: для дезактивации твёрдых радиоактивных отходов.