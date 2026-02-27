Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
Новак: геологических извлекаемых запасов нефти в России хватит примерно на 62 года
При этом речь идёт о рентабельных геологических запасах. Через 62 года никуда нефть как таковая не денется.

И мы, и наши родители ещё с детства привыкли к постоянным разговорам про скорое истощение запасов нефти и необходимости поиска новых и более эффективных источников энергии. В реальности, как мы все прекрасно видим, нефть за все эти десятилетия так и не закончилась, и это с учётом того факта, что её потребление глобальной промышленностью и транспортом постоянно увеличивается.

Источник изображения: ChatGPT.

Будет ли транспорт будущего нуждаться в сжигании ископаемого топлива, пока неясно, поскольку сперва необходимо дождаться революции в производстве аккумуляторных батарей, но на ближайшие десятилетия запросы человечества явно покрыты. По словам вице-премьера России по вопросам энергетики Александра Новака в ходе встречи со студентами «Сириуса», в мире рентабельные запасы нефти составляют в районе 176 миллиардов тонн.

В России же, отметил вице-премьер, рентабельные запасы нефти составляют порядка 15 миллиардов тонн, а геологические извлекаемые — примерно 31 миллиард тонн. Такого количества стране хватит на 62 года. Новак не уточнил, как вёлся подсчёт и включает ли он в себя тенденцию к постоянному росту потребления углеводородов, но в целом статистика позитивная.

Кроме того, по словам чиновника, каждый год отечественные геологоразведчики открывают и ставят на баланс новые нефтяные месторождения. Что до срока в 62 года, то он больше приблизительный, поскольку речь идёт именно об относительно «лёгкой» нефти для извлечения. Условно «трудные» запасы никуда не денутся, но поскольку технологический прогресс на месте не стоит, возможно, и они со временем превратятся в «лёгкие».

#россия #экономика #нефть
