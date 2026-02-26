Оно и понятно: у Lada и «традиционных» брендов была фора в десятки лет.

Четыре года назад на фоне хорошо всем известных событий российский автомобильный рынок прошёл полную трансформацию. Привычные европейские, американские, японские и корейские бренды ушли с отечественного рынка, а на их место тут же хлынули многочисленные представители китайского автопрома, о существовании подавляющего большинства которых до этого момента в России никто даже краем уха не слышал.

Источник изображения: ChatGPT.

И хотя на долю Lada, китайских производителей и совместных китайско-российских проектов сейчас приходится подавляющее большинство продаж, реальность такова, что у «традиционных» автобрендов была фора в несколько десятков лет, дабы хорошенько распространиться по всем уголкам России.

Как сообщает агентство «Автостат», по состоянию на начало 2026 года среди всех зарегистрированных в России автомобилей порядка 70% приходятся на десять хорошо известных брендов. Десятка автобрендов-лидеров выглядит следующим образом:

Lada — 12,17 млн;

Toyota — 4,49 млн;

Kia — 2,75 млн;

Hyundai — 2,7 млн;

Nissan — 2,26 млн;

Renault — 2,25 млн;

Volkswagen — 1,32 млн;

Chervolet — 1,69 млн;

Ford — 1,32 млн;

Mitsubishi — 1,27 млн.

Отдельно в «Автостате» отметили Skoda, которая разместилась на 11-м месте с 1,1 млн зарегистрированными машинами. Также не стоит забывать, что по России колесят пусть и менее, но всё равно распространённые машины японских, американских и европейских производителей: Mercedes, Audi, BMW, Honda, Mazda, Cadillac, Lexus, Infiniti и другие. Они в статистику агентства не вошли, но логично предположить, что в топ-20 они точно находятся.

Понятно, что с течением времени, если ситуация с поведением вышеуказанных автопроизводителей в отношении российского рынка не изменится, десятка лидеров трансформируется: привычные бренды будут уходить в небытие, давая дорогу тем, кто готовы работать, невзирая ни на что.