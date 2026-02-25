Данная марка стали может выдерживать работу при 500—600 градусах.

Если вы следите за развитием отечественной атомной энергетики, то наверняка в курсе, что инженеры и учёные активно пытаются реализовать так называемый замкнутый ядерный топливный цикл — когда «отработка» одного типа атомных электростанций служит в качестве топлива для других, и наоборот. Ключевым звеном в реализации данной программы являются ядерные реакторы на быстрых нейтронах. И хоть пока что проект «быстрого» реактора БР-1200 со свинцовым теплоносителем существует разве что на бумаге, но материалы для его реализации уже вовсю создаются.

Источник изображения: «Росатом».

Так, пресс-служба «Росатома» сообщила о том, что НПО «ЦНИИТМАШ» разработало новый тип жаропрочной стали, которая полностью сохраняет свои свойства даже при губительной для обычной стали температуре до 500—600 градусов по Цельсию. Именно такая температура, отметили в «Росатоме», достигается в первом контуре реактора со свинцовым теплоносителем.

Инженеры уточнили, что при вышеуказанной температуре новая сталь полностью сохраняет свою радиационную и коррозийную стойкость, что критически важно при работе в столь агрессивной среде.

Отметим, что серийное производство БР-1200 создание на их основе полноценных атомных электростанций — это весьма отдалённое будущее. Так, прототип реактора БР-1200 — реактор БРЕСТ-ОД-300 — пока строится в городе Северск, ну а уже БР-1200 планируется ввести в опытно-промышленную эксплуатацию только в 2036 году.