События в мире Михаил Андреев
Соглашение о строительстве 3-го энергоблока Белорусской АЭС планируется подписать до конца 2026 года
Об этом сегодня сообщил министр энергетики Беларуси.

Первоначальный проект Белорусской АЭС предполагал два энергоблока мощностью по 1 200 МВт каждый. С течением времени выяснилось, что постоянно растущие потребности республики такая мощность уже не удовлетворяет, и начались разговоры о строительстве на площадке станции уже третьего аналогичного энергоблока.

Источник изображения: «Белатом».

И вот, как сообщил сегодня министр энергетики Беларуси Денис Мороз, рамочное соглашение между его ведомством и российской госкорпорацией «Росатом» о строительстве третьего энергоблока Белорусской АЭС планируется подписать до конца текущего года. Сначала, добавил Мороз, будет создана межведомственная рабочая группа по формированию соответствующего соглашения, и лишь затем произойдёт его подписание.

На сегодняшний день, как сообщается, Белорусская АЭС обеспечивает порядка 40% потребностей Беларуси в электроэнергии. После ввода третьего энергоблока эта доля вполне может перевалить за половину.

Отметим, что строительство атомных энергоблоков — процесс недешёвый и крайне небыстрый. Так что если договор будет заключен, то раньше, чем в 2030 году, скорее всего, третий энергоблок Белорусской АЭС к сети подключен не будет.

#россия #экономика #энергетика #беларусь #белоруссия #атомная энергетика
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter