Платим блогерам
События в мире Михаил Андреев
МЧС России получило четыре современных вертолёта Ми-38ПС для работы в арктических условиях
Арктика становится сферой интереса сверхдержав, поэтому упрочнять своё присутствие в регионе критически необходимо.

Госкорпорация «Ростех» сообщила о передаче входящим в её состав холдингом «Вертолёты России» четырёх новейших вертолётов Ми-38ПС в пользу МЧС России. Как отметила пресс-служба госкорпорации, данные вертолёты специально разработаны и построены для работы в условиях Арктической зоны, включая Северный морской путь.

Источник изображения: «Ростех» / «Вертолёты России».

Конкретно модификация Ми-38ПС отличается увеличенной до 16,5 тонн взлётной массой, усовершенствованными характеристиками, а также расширенной функциональностью в суровых климатических условиях. В данном случае вертолёты будут применяться в арктической зоне, однако их с таким же успехом можно использовать в морском и тропическом климате.

Одним из ключевых изменений стало увеличение дальности полёта: МЧС заказало вертолёты, которые можно применять в режиме постоянного дежурства и выполняя спасательные операции.

Ми-38ПС могут оснащаться одно- и двухместными медицинскими модулями, а также специальной грузовой лебёдкой, позволяющей эвакуировать пострадавших даже в случае невозможности осуществления посадки.

#россия #авиация #промышленность #вертолёты #ми-38 #ми-38пс
