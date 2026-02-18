Эта зима бьёт уже один рекорд за другим.

В этом году все, кто хотели настоящей русской зимы, вспомнили фразу «Бойтесь своих желаний — они имеют свойство сбываться». После прошлой бесснежной зимы в этом году стихия «отыгралась» и за предыдущий, и за текущий сезоны. Московский регион испытал уже три мощных снегопада, и вот, завтра прогнозируется четвёртый.

Источник изображения: ChatGPT.

Как сообщают метеорологи, Москва завтра, 19 февраля, окажется во власти южного циклона, который вызовет одновременно и мощный снегопад, и сильные порывы ветра. Начало снегопада прогнозируется на утро, своего пика он достигнет днём и продолжится вплоть до позднего вечера.

Порывы ветра будут достигать 12—17 метров в секунду, что вызовет образование снежных заносов. В связи с этим синоптики и столичные власти настоятельно рекомендуют воздержаться завтра от поездок на личных автомобилях и пересесть на общественный транспорт.

Предполагается, что завтрашний снегопад побьёт очередной рекорд суточного количества осадков в Москве за всю историю метеонаблюдений.

Согласно прогнозам погоды, в той или иной степени снег в столичном регионе продолжит валить вплоть до следующего вторника. Так что если вы проживаете за городом, то не торопитесь уносить лопаты в сарай.