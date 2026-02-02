Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Роскосмос» ввёл на выпускающем спутники предприятии новые станки отечественного производства
Компания «РЕШЕТНЁВ» получила три координатно-расточных станка.

Не секрет, что с производством спутников в России дела пока обстоят не идеально. Тем не менее, сокращение отставания от передовых «спутникостроительных» держав входит в общий план, и этот процесс активно продвигается. Так, сегодня пресс-служба госкорпорации «Роскосмос» сообщила о том, что входящее в её состав предприятие «РЕШЕТНЁВ», занимающееся разработкой и выпуском спутников, получило новые станки от отечественного производителя.

Может быть интересно

Источник изображения: «Роскосмос» / «РЕШЕТНЁВ».

Речь идёт о трёх координатно-расточных станках, используемых на финальных этапах обработки деталей, из которых собираются спутники. Российские станки обеспечивают высокую точность и качество итоговой продукции. Как уточнили в «Роскосмосе», новые станки применяются при производстве корпусных элементов аппаратуры исполнительной автоматики, изделий инструментального производства, а также ряда элементов антенно-фидерных устройств.

Применение отечественных средств производства в этой критически важной отрасли позволит обезопасить её от геополитических пертурбаций, без которых сегодня, увы, уже никуда, и противостоять которым владельцы крупного капитала в известных странах почему-то не стремятся.

#россия #экономика #промышленность #импортозамещение #спутники #станкостроение #«роскосмос»
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Подборка фантастических фильмов категории В из видеосалонов 80-х
4
Краткий обзор игры «Every Day We Fight» (ранний доступ)
1
Обзор игры Blue Estate – как западный игрожур ругал рельсовые шутеры (18+)
2
Тест и разгон Radeon HD 5630 1 Гб GDDR3
11
Почему игровой движок Godot Engine непригоден для разработки перспективных проектов
7
Как сэкономить при сборке игрового ПК в 2026 году, не потеряв производительность в играх
5
Обзор защищённого смартфона UNIWA R4-plus — компактный броневик весом в 150 грамм
+

Сейчас обсуждают

antej90
17:48
На авито ты потом не найдешь продавца, а если найдешь то фиг вернёшь товар
В России с 1 февраля изменился порядок расчёта компенсации в случае возврата некачественной техники
Кирилл Иванов
17:48
И зачем он такую глупость сделал?
Энтузиаст собрал USB-накопитель размером с тарелку, используя древнюю технологию магнитной памяти
lighteon
17:44
Я конечно могу человека обматерить, но не как типичный ОКРщик +)
Сразу несколько владельцев Ryzen 5 9600X жалуются на проблемы с процессором на матплатах ASRock
Китя.
17:43
Это скажи болгарам и новостям куда не сунься новость сгорел процессор амд.
Сразу несколько владельцев Ryzen 5 9600X жалуются на проблемы с процессором на матплатах ASRock
antej90
17:42
Новость из 2009 года.
В Великобритании четырёхлетний мальчик случайно нашёл золотую реликвию эпохи Тюдоров XVI века
OgoGoLog
17:40
Нда... Завязывай ты этот аутотренинг. Для здоровья вредно.
Сразу несколько владельцев Ryzen 5 9600X жалуются на проблемы с процессором на матплатах ASRock
Китя.
17:38
Собирать хоть начем только не на амуде. Борода сказал эта ошибка проектирования процессора. Лизка Су просчиталась.
Сразу несколько владельцев Ryzen 5 9600X жалуются на проблемы с процессором на матплатах ASRock
lighteon
17:35
Ну... Тогда - Эскобар и gg wp and go next...
Сразу несколько владельцев Ryzen 5 9600X жалуются на проблемы с процессором на матплатах ASRock
Китя.
17:23
Весь интернет одни новости сгорел процессор амд. аж жалко бедолаг.
Сразу несколько владельцев Ryzen 5 9600X жалуются на проблемы с процессором на матплатах ASRock
lighteon
16:52
Долбаёб ты вшивый
Сразу несколько владельцев Ryzen 5 9600X жалуются на проблемы с процессором на матплатах ASRock
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter