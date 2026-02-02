Компания «РЕШЕТНЁВ» получила три координатно-расточных станка.

Не секрет, что с производством спутников в России дела пока обстоят не идеально. Тем не менее, сокращение отставания от передовых «спутникостроительных» держав входит в общий план, и этот процесс активно продвигается. Так, сегодня пресс-служба госкорпорации «Роскосмос» сообщила о том, что входящее в её состав предприятие «РЕШЕТНЁВ», занимающееся разработкой и выпуском спутников, получило новые станки от отечественного производителя.

Может быть интересно

Источник изображения: «Роскосмос» / «РЕШЕТНЁВ».

Речь идёт о трёх координатно-расточных станках, используемых на финальных этапах обработки деталей, из которых собираются спутники. Российские станки обеспечивают высокую точность и качество итоговой продукции. Как уточнили в «Роскосмосе», новые станки применяются при производстве корпусных элементов аппаратуры исполнительной автоматики, изделий инструментального производства, а также ряда элементов антенно-фидерных устройств.

Применение отечественных средств производства в этой критически важной отрасли позволит обезопасить её от геополитических пертурбаций, без которых сегодня, увы, уже никуда, и противостоять которым владельцы крупного капитала в известных странах почему-то не стремятся.