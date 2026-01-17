Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
Камеры ЦОДД в Москве в 2025 году зафиксировали на 6% меньше нарушений по сравнению с 2024 годом
Камеры, а если быть откровенными, то удар по кошельку, многих отрезвляет.

Самый большой процент водителей с максимальной скидкой по ОСАГО за безаварийную езду в России приходится на Москву. Романтики и мечтатели связывают это с более строгой подготовкой водителей в столичном регионе, реалисты же вспоминают, что Москва лидирует по плотности камер контроля дорожного движения, со временем принудивших московских водителей к соблюдению правил и скоростных режимов.

Поскольку ездить без штрафов выгоднее, чем закладывать их оплату в семейный бюджет, то в Москве действительно заметно значительное повышение культуры вождения, соблюдения правил и в целом спокойствия на дорогах. Отмечают это и в Центре организации дорожного движения (ЦОДД), ссылаясь на который, заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов сообщил о 6-процентном снижении числа выявленных камерами ЦОДД за прошлый год нарушений по сравнению с 2024 годом.

Всего в 2025 году было зафиксировано порядка 41 миллиона нарушений, причём значительная их часть связана с превышением скорости на значение от 20 км/ч до 40 км/ч. Как отметил Ликсутов, нарушение скоростного режима в городе напрямую влияет на аварийность и смертность при дорожно-транспортных происшествиях.

Всего на данный момент в столице действуют свыше 3 700 камер фотовидеофиксации, умеющих распознавать 67 видов нарушений правил дорожного движения.

#россия #экономика #транспорт #москва
