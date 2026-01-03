Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Bloomberg: китайская компания BYD стала мировым лидером по продажам электромобилей
Машины западных марок несравнимо более дороги по цене и дёшевы — по «начинке».

Современные электромобили производства известных на весь мир западных брендов представляют собой весьма бедное по содержанию изделие с несоразмерно этому содержанию раздутым ценником. По сути, предлагается приобретать электромобиль даже не в минималистичном, а аскетичном стиле, и всё это за поистине огромные деньги.

На фоне этого китайские автопроизводители, предлагающие максимально возможное для электромобилей сочетание цены, качества и содержания, активно заходят на зарубежные рынки. Дошло даже до того, что, как сообщило агентство Bloomberg, китайский концерн BYD стал мировым лидером в сегменте продаж электромобилей, обойдя Tesla.

Как уточняется, BYD на протяжении пяти кварталов подряд демонстрирует рост, тогда как у электромобильной компании Илона Маска продажи в 2025 году сократились на 9% по сравнению с показателями 2024 года.

В качестве причин такого развития событий в Bloomberg отмечают более высокую доступность электрокаров от концерна BYD по сравнению с Tesla. Занятно, что львиные доли продаж обоих производителей приходятся преимущественно на внутренние рынки. Другое дело, что китайский внутренний рынок несоизмеримо больше американского. Кроме того, отмечаются жёсткие протекционистские меры со стороны США, в отсутствие которых Tesla пришлось бы многократно тяжелее.

#сша #китай #экономика #автомобили #электромобили #tesla #промышленность #транспорт #byd
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter