Машины западных марок несравнимо более дороги по цене и дёшевы — по «начинке».

Современные электромобили производства известных на весь мир западных брендов представляют собой весьма бедное по содержанию изделие с несоразмерно этому содержанию раздутым ценником. По сути, предлагается приобретать электромобиль даже не в минималистичном, а аскетичном стиле, и всё это за поистине огромные деньги.

На фоне этого китайские автопроизводители, предлагающие максимально возможное для электромобилей сочетание цены, качества и содержания, активно заходят на зарубежные рынки. Дошло даже до того, что, как сообщило агентство Bloomberg, китайский концерн BYD стал мировым лидером в сегменте продаж электромобилей, обойдя Tesla.

Как уточняется, BYD на протяжении пяти кварталов подряд демонстрирует рост, тогда как у электромобильной компании Илона Маска продажи в 2025 году сократились на 9% по сравнению с показателями 2024 года.

В качестве причин такого развития событий в Bloomberg отмечают более высокую доступность электрокаров от концерна BYD по сравнению с Tesla. Занятно, что львиные доли продаж обоих производителей приходятся преимущественно на внутренние рынки. Другое дело, что китайский внутренний рынок несоизмеримо больше американского. Кроме того, отмечаются жёсткие протекционистские меры со стороны США, в отсутствие которых Tesla пришлось бы многократно тяжелее.