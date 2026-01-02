События в мире Михаил Андреев
В России с 1 января вступили в силу новые дорожные знаки
Их цель — упростить считывание и сократить захламлённость знаками на дорогах.

Хоть для опытных водителей дорожные знаки и являются чем-то вроде языка, при виде символов которого их интерпретация происходит мгновенно на подсознательном уровне, но масштаб «захламлённости» дорог, преимущественно в крупных городах, этими самыми знаками приводит к тому, что порой считать информацию и грамотно её обработать, особенно на ходу, становится затруднительно.

Во многом по этой причине в прошлом году в России было принято решение о введении новых дорожных знаков, значительная часть которых представляет собой совмещённые старые. И вот с 1 января нового года данное решение вступило в силу.

Среди новых знаков, например, совмещение знака парковки и табличек, обозначающих способ постановки транспортного средства, а также знака, совмещающего предупреждение об искусственной неровности («лежачего полицейского») и рекомендованной скорости её проезда. Кроме того, появилась вертикальная табличка, обозначающая стоп-линию, а также таблички, информирующие о сезонном периоде работы знака — например, с сентября по апрель или при отрицательных температурах воздуха.

Естественно, замена старых знаков новыми будет происходить постепенно. В ряде случаев их появления придётся ждать годами, но быстрее всего замена, по традиции, произойдёт в мегаполисах, где чёткость в организации дорожного движения по определению должна быть на высшем уровне.

