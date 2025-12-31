Пока не будет выпущено должное количество отечественных лайнеров, придётся изворачиваться и чинить импортные самолёты своими силами.

Российские авиаперевозчики в 2022 году были поставлены своими западными коллегами в затруднительное положение: одним из пунктов ограничительных мер, введённых против России, был отказ в обслуживании самолётов Boeing и Airbus. Ситуация непростая, но она потихоньку решается. В идеале, конечно, дождаться начала массового производства самолётов SJ-100 и МС-21, но пока этого не произошло, приходится обслуживать самолёты западного производства собственными силами.

И вот на днях компания «Аэрофлот» сообщила о завершении ремонта первых трёх авиадвигателей CFM56-5B, устанавливаемых на лайнеры Airbus A320ceo. Непосредственно за ремонт отвечали инженеры компании «АэроТрастТехникс», входящей в группу «Аэрофлот».

Сам ремонт включал в себя восстановление работоспособности статора и ротора компрессора высокого давления. После проверки двигатели получили документы, подтверждающие их годность к работе в сфере грузопассажирских авиаперевозок. В «Аэрофлоте» данное событие назвали важным этапом в деле обретения компанией компетенций в обслуживании и ремонте авиадвигателей.

Отметим, что самолёты производства Boeing и Airbus будут летать в российском небе ещё долго: потребность в SJ-100 и МС-21 составляет несколько сотен единиц каждого из этих лайнеров, однако авиазаводы выйдут на плановые производственные мощности только через несколько лет, после чего ещё примерно десяток лет потребуется на замещение западных самолётов собственными.