События в мире Михаил Андреев
В России впервые полностью остановлена находившаяся в промышленной эксплуатации АЭС
Билибинская АЭС на Чукотке полностью отработала свой заложенный ресурс.

При всех неоспоримых преимуществах атомных электростанций у них есть и один недостаток: пусть и длительный, но всё-таки ограниченный срок службы. Когда-нибудь этот день должен был настать, и вот сегодня концерн «Росэнергоатом» сообщил о первом в истории российской атомной энергетики полном останове находившейся в промышленной эксплуатации атомной станции — Билибинской АЭС на Чукотке.

Сегодня на станции был остановлен последний, четвёртый энергоблок, и она перестала выдавать электричество в сеть. Данное событие в «Росэнергоатоме» назвали историческим не только для станции в частности, но и для отечественной атомной энергетики в целом.

Следует отметить, что остановка производства электроэнергии не означает, что станция завтра же будет заброшена. Работа продолжится в режиме без выдачи электроэнергии в местную сеть, а Билибинскую АЭС ждёт длительный процесс извлечения отработавшего ядерного топлива, вывода из эксплуатации и ряда других запланированных на далёкое будущее процедур.

Сейчас задача энергоснабжения региона возложена в том числе на плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС) «Академик Ломоносов».

#россия #техника #экономика #наука #энергетика #атомная энергетика
