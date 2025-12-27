Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Выпуск серийных версий кроссовера Lada Azimut начнётся в третьем квартале 2026 года
По крайней мере, об этом сообщил губернатор Самарской области.

Кроссовер Lada Azimut сейчас является самым ожидаемым автомобилем из модельного ряда «АвтоВАЗа». Оно и понятно: это флагманский автомобиль производителя и первый за многие годы новый кроссовер — самый востребованный в России тип легковых авто. Ранее руководство «АвтоВАЗа» отмечало, что серийное производство Lada Azimut начнётся весной 2026 года, но губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в реальности это случится как минимум на полтора квартала позже.

Согласно комментарию Федорищева, серийное производство «Азимута» начнётся в третьем квартале следующего года, или в период с июля по сентябрь. Теоретически, конечно, это не идёт вразрез с ранее озвученным заявлением руководства тольяттинского автогиганта о том, что продажи новых кроссоверов начнутся летом 2026 года, ведь производство может начаться в июле, а продажи — уже в августе.

Напомним, что Lada Azimut относится к категории компактных кроссоверов (4,4 метра в длину и около 1,8 метра в ширину) и на первых порах будет агрегатироваться двумя вариантами двигателей: 1,6 литра мощностью 120 л. с. и 1,8 литра мощностью 132 л. с. В качестве трансмиссии будет применяться 6-ступенчатая «механика» либо вариатор. В перспективе, если всё пойдёт хорошо, самые «топовые» версии кроссовера будут оснащаться 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 150 л. с., работающим в паре с классическим гидромеханическим «автоматом». Привод во всех случаях, впрочем, будет только передний: полный привод в принципе не предусмотрен конструкцией, что для кроссовера достаточно спорное решение.

Что до цен, то они пока неизвестны, но в целом Lada Azimut будет самым дорогим автомобилем «АвтоВАЗа», если не считать производимый крайне небольшими тиражами удлинённый седан Lada Aura. То есть следует морально и материально быть готовыми к тому, что в равнозначных комплектациях Lada Azimut будет ощутимо дороже Lada Vesta.

#экономика #промышленность #транспорт #lada #«автоваз» #lada azimut
+
Написать комментарий (0)
Сейчас обсуждают

Pitfalls
02:28
Опять походу его забанили(
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
Pitfalls
02:28
Точно подмечено))
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
Pitfalls
02:26
Мне кажется экономия виновата, везде эффективные менеджеры сидят, снижающие надёжность до небольшого периода после окончания гарантийного срока. И экономия боком выходит потом.
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
Pitfalls
02:26
На ресурс температуры больше всего влияют и управление питанием. Есть перегрев - чип постепенно деградирует и в пиках нагрева троттлинг происходит.
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
Pitfalls
02:23
Раньше у Сапфиров хорошее охлаждение было. Сейчас видимо предел мощности наступил, когда всё горит.
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
Pitfalls
02:21
При авторазгоне в BIOS основные защитные механизмы — это автоматический сброс настроек (C.P.R. / Safe Boot) при неудачном старте, мониторинг критических температур (Thermal Throttling) и ограничение н...
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
asdf2026
02:09
> с радужным напылением Инклюзивненько
Casio выпустила G-Shock 5000 Series с радужным напылением и солнечной батареей
asdf2026
02:04
Погуглил про жизнь на Венере. Какая-то байка Но я спрашивал что такое "крайне малая жизнь"?
Российский посадочный модуль «Венера-Д» впервые с 80-х годов получит снимки поверхности Венеры
Pitfalls
01:29
Тут просто глобальная чистка прошла)
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
Pitfalls
01:28
Работает неплохо кстати, родительские чаты туда почти все перевели уже.
Что такое национальный мессенджер MAX и его возможности
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter