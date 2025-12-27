По крайней мере, об этом сообщил губернатор Самарской области.

Кроссовер Lada Azimut сейчас является самым ожидаемым автомобилем из модельного ряда «АвтоВАЗа». Оно и понятно: это флагманский автомобиль производителя и первый за многие годы новый кроссовер — самый востребованный в России тип легковых авто. Ранее руководство «АвтоВАЗа» отмечало, что серийное производство Lada Azimut начнётся весной 2026 года, но губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в реальности это случится как минимум на полтора квартала позже.

Согласно комментарию Федорищева, серийное производство «Азимута» начнётся в третьем квартале следующего года, или в период с июля по сентябрь. Теоретически, конечно, это не идёт вразрез с ранее озвученным заявлением руководства тольяттинского автогиганта о том, что продажи новых кроссоверов начнутся летом 2026 года, ведь производство может начаться в июле, а продажи — уже в августе.

Напомним, что Lada Azimut относится к категории компактных кроссоверов (4,4 метра в длину и около 1,8 метра в ширину) и на первых порах будет агрегатироваться двумя вариантами двигателей: 1,6 литра мощностью 120 л. с. и 1,8 литра мощностью 132 л. с. В качестве трансмиссии будет применяться 6-ступенчатая «механика» либо вариатор. В перспективе, если всё пойдёт хорошо, самые «топовые» версии кроссовера будут оснащаться 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 150 л. с., работающим в паре с классическим гидромеханическим «автоматом». Привод во всех случаях, впрочем, будет только передний: полный привод в принципе не предусмотрен конструкцией, что для кроссовера достаточно спорное решение.

Что до цен, то они пока неизвестны, но в целом Lada Azimut будет самым дорогим автомобилем «АвтоВАЗа», если не считать производимый крайне небольшими тиражами удлинённый седан Lada Aura. То есть следует морально и материально быть готовыми к тому, что в равнозначных комплектациях Lada Azimut будет ощутимо дороже Lada Vesta.