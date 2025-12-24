Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
Автозавод «Автотор» намерен использовать возможности открывшейся в России гигафабрики аккумуляторов
И фабрика, и завод расположены в Калининградской области. Идеальная синергия, можно сказать.

Когда в этом месяце в Калининградской области заработала первая в России «гигафабрика» по производству литий-ионных аккумуляторных батарей, мы отмечали, что предприятие находится на большом удалении от основных центров отечественного автомобилестроения, а расположенный неподалёку завод «Автотор» вряд ли сможет в полной мере задействовать предоставляемые гигафабрикой возможности.

Впрочем, это не повод не попробовать. Так, по словам вице-президента компании «Автотор-Холдинг» Дмитрия Чемакина, предприятие будет активно использовать возможности, открывшиеся с началом работы гигафабрики. В частности, это позволит повысить уровень локализации производимых в стране электромобилей, поскольку теперь в России будут производиться основные и наиболее сложные элементы — непосредственно тяговые батареи.

Напомним, что гигафабрика по производству литий-ионных аккумуляторов открылась в Неманском районе Калининградской области. Производственная мощность предприятия в пересчёте на ёмкость аккумуляторов составляет 4 гигаватт-часа в год. Сможет ли такой объём «переварить» один калининградский «Автотор», пока большой вопрос. А дальше история всё та же: если не сможет, то избытки придётся везти в центральные регионы России, а это автоматически повысит стоимость аккумуляторов и, как следствие, конечную стоимость и без того недешёвых электрокаров.

#россия #экономика #автомобили #электромобили #промышленность #транспорт
+
Написать комментарий (0)
