События в мире Михаил Андреев
Объём выданных автокредитов в России в январе—ноябре 2025 года уменьшился на 34,2%
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В уходящем году граждане, привыкшие жить не по средствам и приобретать различные товары в кредит, были вынуждены умерить свои аппетиты на фоне взвинченной ключевой ставки ЦБ РФ и, как следствие, взлетевших до практически запретительного значения ставок по конечным кредитам.

С задачей «охлаждения» экономики эта мера справилась, о чём свидетельствует ощутимо «просевшая» статистика выдачи автомобильных кредитов в России, которой поделилось Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Из имеющихся в распоряжении НБКИ сведений следует, что за период с января по ноябрь включительно в этом году россиянам выдали автокредитов на сумму в 1,375 трлн рублей, тогда как за аналогичный период 2024 года было выдано автокредитов на сумму в 2,089 трлн рублей.

Больше всего автокредитов оформили жители Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Республики Татарстан. На эти пять регионов в общей сложности приходится 454,7 млрд рублей, или порядка одной трети от общего объёма выданных автокредитов в стране.

Примечательно, что Москва, Санкт-Петербург и Московская область в то же время входят в пятёрку регионов с самым резким «проседанием» выдачи автокредитов в России. Также в лидерах Челябинская и Ростовская области.

В НБКИ такое положение дел связывают не только с неподъёмностью ставок по кредитам в текущем году, но и со снижением привлекательности покупки автомобилей из-за роста утилизационного сбора, а также с растущей практикой отказов банков в выдаче автокредитов гражданам с высокой долговой нагрузкой.

#россия #финансы #экономика #автомобили #транспорт
