События в мире Михаил Андреев
ОАК расширяет производственные мощности по выпуску истребителей пятого поколения Су-57
Самолётов нужно много, и не только в России.

Истребители пятого поколения Су-57 на сегодняшний день являются самыми современными боевыми самолётами в арсенале российских ВКС. Производство данных самолётов находится на невысоком уровне, и чтобы нарастить их выпуск для обеспечения не только внутренних потребностей, но и заказов со стороны иностранных государств, необходимо расширять соответствующие производственные мощности.

И данный процесс идёт, о чём сообщил сегодня «Ростех», отчитавшийся о первом испытательном полёте Су-57 с новым двигателем под кодовым названием «Изделие 177». Как отметили в пресс-службе «Ростеха», входящая в его состав Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) сейчас в формате широкой кооперации осуществляет программу расширения производственных мощностей.

В перспективе это позволит увеличить масштабы выпуска Су-57 и не только быстрее обеспечивать выполнение российского гособоронзаказа, но и активнее выходить с этим истребителем на международный рынок, где в сегменте истребителей пятого поколения пока единолично царствует американский F-35 Lightning II.

Как долго предстоит ждать наступления этой самой перспективы, пока не уточняется. Необходимо понимать, что Су-57 как многофункциональные малозаметные истребители в больших количествах были необходимы ещё «вчера», а не «завтра». Впрочем, лучше поздно, чем вообще никогда.

#авиация #промышленность #самолеты #боевая авиация #су-57 #авиастроение #самолёты #машиностроение
