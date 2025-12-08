Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
В России предложили расширить льготы для владельцев и производителей электромобилей
В том числе ввести преференциальные налоговые и таможенные режимы для ввоза таких транспортных средств.

В текущем историческом периоде продажи электромобилей в России носят характер статистической погрешности. Причин масса: и сохранение недоверия к китайским электрокарам при отсутствии на отечественном рынке привычных брендов, и необоснованно более высокая стоимость электромобиля в сравнении с традиционным автомобилем, и суровый климат, из-за которого запас хода электрокара зимой резко снижается, и пока ещё не повсеместное распространение скоростной зарядной инфраструктуры. Даже ряд льгот в виде освобождения от уплаты транспортного налога и бесплатные парковки вдоль проезжей части не оправдывают колоссальной переплаты за электромобиль.

По совокупности всех этих причин Центр стратегических разработок (ЦСР) предложил расширить перечень льгот для производителей и покупателей электромобилей. Ведомство, вооружившись Концепцией развития электрического автомобильного транспорта в России до 2030 года, подразумевающей рост доли электрокаров в продажах до 15%, предложило пересмотреть меры государственной поддержки транспорта на электрической тяге.

В частности, ЦСР предложил ввести «преференциальные» таможенные и налоговые режимы для импорта электромобилей, а также внедрить механизмы, делающие традиционные автомобили менее конкурентоспособными в сравнении с электрокарами. Например, ЦСР предлагает ввести для автомобилей ограничения на использование в такси и общественном транспорте.

В общей сложности в России за период с января по ноябрь текущего года включительно было продано всего 12,1 тысяч электромобилей, причём львиная доля в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Для сравнения, за тот же период новых традиционных автомобилей в стране было продано порядка 1,2 миллиона единиц. Так что пока доля электрокаров в общих продажах легковых машин в стране составляет всего около 1% при цели в 15% к 2030 году. Так что вопрос реалистичности достижения этой цели пока не просто открыт, а распахнут настежь.

