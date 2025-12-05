Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
В России в ноябре резко возросло количество регистраций автомобилей BMW
Собрали последние деньги и купили хорошие машины в последний раз.

Как вы прекрасно знаете, с 1 декабря в России изменились правила расчёта утилизационного сбора, что автоматически для простого смертного отсеяло даже из теоретической доступности целую категорию хороших импортных автомобилей. Поэтому многие автолюбители, осознавая, что период возможности владения машиной их мечты если не навсегда, то очень надолго завершился, заблаговременно начали собирать последние деньги, влезать в кредиты и долги, лишь бы в последний раз позволить себе достойную самоходную бричку.

Данный факт нередко озвучивался изданием «Автостат» в рамках статистики резкого скачка ввоза в Россию автомобилей из-за рубежа, теперь же издание решило поделиться статистикой ввоза автомобилей конкретной и очень любимой в РФ марки — BMW. Выяснилось, что в ноябре текущего года в России поставили на учёт на 166% больше «баварцев», чем в ноябре года прошлого: 2 149 единиц.

Больше всего россияне жалуют кроссоверы: так, примерно 30% всех регистраций автомобилей BMW в ноябре приходится на модель X3. Также в России в прошлом месяце резко возросли закупки кроссоверов X1, X5, X6 и X7. Собственно, удивительного в этом ничего нет: кроссоверы за счёт своей практичности уже очень давно являются наиболее желанными типами автомобилей в стране, и поразительно, что отечественный автопром только летом следующего года начнёт удовлетворять в этом сегменте запрос рынка — за счёт модели Lada Azimut.

