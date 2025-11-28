Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
В Минтрансе допустили возможность появления в России дорог без ограничения скорости
Как автобаны в Германии, проще говоря.

Как вы прекрасно знаете, в России существуют три ограничения скорости движения: по умолчанию, если на конкретном участке дороги не указано другого как в меньшую, так и в большую сторону, это 60 км/ч в населённом пункте, 90 км/ч вне населённого пункта и 110 км/ч на дороге со статусом автомагистрали. И если к ограничению скорости в населённом пункте вопросов нет — чем оно жёстче, но в разумных пределах, тем лучше — то вот на автомагистралях лимит в 110 км/ч многими автолюбителями считается устаревшим.

Сегодня даже автомобили бюджетного класса позволяют без проблем разгоняться до скоростей, сильно превышающих установленные лимиты, и вопрос на тему возможности изменения максимальной скорости движения на автомагистралях был задан заместителю главы Минтранса России Константину Пашкову на полях V Конгресса молодых учёных в «Сириусе».

По словам Пашкова, в ведомстве постоянно думают о скоростном автомобильном движении: на сегодняшний день сами автомобили к нему готовы, чего нельзя сказать об инфраструктуре. Замглавы Минтранса допустил теоретическую возможность появления в России дорог без ограничений скорости, как на всемирно известных немецких автобанах, однако реализация данной задачи требует массы обсуждений. И даже если такое решение будет принято, предстоит долгий период подготовки инфраструктуры к безлимитному скоростному движению.

В качестве компромиссного решения общественные деятели предлагают разные идеи: от повышения лимита скорости на автомагистралях до 130 км/ч, как это уже реализовано, например, на трассе М-11 в тёплое время года, и даже до 150 км/ч.

Пока что, впрочем, у данной идеи слишком много «минусов». Здесь и климат, подразумевающий, что зимой «безлимит» в любом случае придётся отменять, и в целом пока ещё не идеальная культура вождения, которая может приводить к повышенной аварийности, что на столь высоких скоростях практически гарантированно фатально, и повышенные расходы на содержание скоростной инфраструктуры.

На текущем историческом этапе в России требуется не столько повышение лимитов скорости движения по автомагистралям, сколько увеличение количества и протяжённости этих самых магистралей. Сейчас в стране критически мало подлинно скоростных дорог: по официальной статистике, их всего 0,6% от общего количества дорог в РФ. И вот именно эту проблему необходимо решать в первую очередь.

#россия #экономика #транспорт #инфраструктура #дороги
