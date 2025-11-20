Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
Хуснуллин заявил о перевыполнении почти всеми регионами России плана по строительству дорог
Вице-премьер РФ считает, что динамика в этой сфере позитивная.

Вопрос строительства дорожной инфраструктуры в России всегда стоит остро: соответствующее хозяйство в стране колоссально, и для обеспечения постоянно растущих потребностей оно должно ежегодно расширяться. Процесс идёт, и, по словам курирующего дорожно-строительную отрасль вице-премьера Марата Хуснуллина, вполне успешно.

Как отметил Хуснуллин, в России на текущем этапе нет ни одного региона, который не укладывался бы в план по строительству дорог. Более того, по словам вице-премьера, почти все российские регионы даже наоборот — перевыполняют соответствующий план, вводя в эксплуатацию больше дорог.

Необходимо понимать, что развитие дорожной инфраструктуры не только повышает удобство при перемещении по необъятным российским просторам, но и увеличивает транспортную связность регионов, снижая стоимость их товарного снабжения. Кроме того, растёт привлекательность туристических направлений и формируются целые новые отрасли.

Проблема пока заключается в острой нехватке подлинно скоростных автодорог. Как отметил недавно тот же Хуснуллин, лишь 0,6% российских дорог соответствуют статусу скоростных. Это критически мало, и полностью за государственный счёт данная доля не повысится. Так что автолюбителям следует морально (и экономически) готовиться к тому, что в последующие годы в стране будет появляться всё больше платных дорог, построенных с привлечением частного капитала.

#россия #экономика #транспорт #инфраструктура #дороги
