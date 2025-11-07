Собственно, как и продажи всех автомобилей в целом. Некоторый «отскок» произошёл только осенью.

Агентство «Автостат», успевшее стать, по сути, главным источником статистической информации обо всём, что связано с российским автомобильным рынком, поделилось сегодня сведениями о том, что за полные десять месяцев текущего года продажи новых китайских легковых автомобилей в России сократились на 27,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Всего, по данным агентства, в России за указанный период было реализовано 569,9 тысяч автомобилей китайского происхождения. Учитывает ли «Автостат» в данной статистике де-факто китайские, но юридически «отечественные» машины, такие, как «Москвич», XCITE и ряд других, из публикации не вполне понятно.

В любом случае, следует понимать, что вышеуказанная статистика связана не с резким охлаждением интереса российских автолюбителей к продукции китайского автопрома, а с сугубо внутриэкономическими факторами. Не секрет, что в конце прошлого года ЦБ РФ взвинтил ключевую ставку, от которой стали «плясать» и кредитные организации, выдающие гражданам средства на приобретение автомобилей.

Как следствие, покупка новой машины для подавляющего большинства представителей рабочего и среднего классов стала недоступной, и данное положение примерно равнозначно для всех автомобильных брендов в стране, а не только китайских. Другое дело, что представителей китайского автопрома в России стало так много, что их общая доля в сегменте новых авто стала запредельной, отсюда и статистически существенное снижение продаж.

Отметим, что последние несколько месяцев ситуация с продажами автомобилей в России потихоньку выправляется на фоне оптимистических ожиданий рынка в связи с постепенным понижением ключевой ставки ЦБ.