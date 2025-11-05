Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
«Роскосмос»: около 75% российских рыбопромысловых судов перешли на спутниковую систему «Гонец»
Вместо широко известных Immarsat и Iridium.

Без системы навигации и связи в море никуда: именно она позволяет судам не заплывать в территориальные воды других стран, избегать столкновения с другими судами и передавать необходимые данные на «материк». Некоторое время назад в России начался активный переход рыболовного флота на отечественную спутниковую систему «Гонец» в противовес общеизвестным системам Immarsat, Iridium и другим, и вот сегодня госкорпорация «Роскосмос» поделилась позитивными результатами сего процесса.

Из публикации «Роскосмоса» следует, что на использование «Гонца» перешли около 75% российских рыбопромысловых судов. Госкорпорация отмечает, что преимущество «Гонца» заключается в полном охвате российских рыбопромысловых бассейнов, а также в том, что данная система производится в России и обладает развитой сетью центров обслуживания.

Отметим, что по причинам, указанным в первом абзаце данного материала, суда в обязательном порядке оснащаются системами спутниковой связи. А учитывая ограниченный объём выпуска терминалов системы «Гонец», переход 75% рыбопромысловых судов на отечественный аналог можно без преувеличения назвать большим достижением.

#россия #технологии #техника #наука #навигация #спутниковая навигация #«роскосмос»
