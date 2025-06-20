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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава «АвтоВАЗа» объяснил, почему новый кроссовер назвали Lada Azimut
Название модели символизирует заложенную в неё идею.

На этой неделе «АвтоВАЗ» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) представил новый кроссовер под названием Lada Azimut. Новинка закономерно привлекла к себе много внимания, поскольку, во-первых, это наконец-то кроссовер, о котором тольяттинского автогиганта просили уже много лет, а во-вторых, это по совместительству и старшая и самая «навороченная» модель во всей линейке «АвтоВАЗа».

Основными характеристиками модели производитель уже поделился, и их мы напомним чуть ниже, но в рамках данного материала речь пойдёт о самом названии — Azimut. Сегодня руководитель «АвтоВАЗа» Максим Соколов объяснил, чем руководствовались дизайнеры модели, выбирая для неё такое название.

По словам Соколова, название Azimut символизирует идею, заложенную производителем в данную модель. Азимут как термин из навигации и картографии подразумевает, что новый автомобиль «АвтоВАЗа» позиционируется как семейный автомобиль, на котором можно отправиться в путешествие, при необходимости съехав с трассы и продолжив движение уже в менее пригодных для других типов автомобилей условиях.

Размеры Lada Azimut — 4,4 м в длину и 1,8 м в ширину — предусматривают удобное расположение двух взрослых и двух детей. Стоит отметить, что для семейных путешествий, особенно на присущие России расстояния, всё-таки лучше брать полноразмерный автомобиль от 4,7 метров в длину и порядка 1,9 метров в ширину, предусматривающий удобное и комфортное расположение четырёх взрослых людей. Хотелось бы верить, что в перспективе «АвтоВАЗ» посмотрит в сторону автомобилей именно такого класса. Спрос на них в стране есть.

Напомним, что Lada Azimut поступит в продажу на стыке II и III квартала следующего года и будет оснащаться модернизированными двигателями «АвтоВАЗа» объёмом 1,6 л и 1,8 л мощностью 120 л. с. и 132 л. с. соответственно, работающими в паре с 6-ступенчатой «механикой» или вариатором. В перспективе автомобиль получит 1,5-литровый турбомотор мощностью 150 л. с. с традиционной гидротрансформаторной автоматической трансмиссией. Машина оснащена всеми современными опциями, включая антиблокировочную систему (ABS), систему стабилизации (ESP/ESC) и даже камеры кругового обзора. А вот полного привода не будет в принципе — даже в максимальной комплектации. Цены также пока не объявлены, зато уточнено, что Lada Azimut будет самой дорогой машиной в линейке Lada, но при этом она будет дешевле своих конкурентов из числа китайских компактных кроссоверов.

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#россия #автомобили #промышленность #lada #lada azimut
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