Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
РФ и Казахстан утвердили план строительства первой АЭС в республике
Сейчас это принято называть «дорожной картой».

На днях стало известно, что госкорпорация «Росатом» возглавила международный консорциум по строительству первой атомной электростанции в Республике Казахстан, поскольку именно проект АЭС «Росатома» предложил наиболее выгодные условия при максимально современных технологиях, включая и обеспечение вопросов безопасности работы будущей станции.

Сегодня же в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) «Росатом» и Агентство Республики Казахстан по атомной энергии утвердили «дорожную карту» (план) строительства АЭС. Утверждённый план включает в себя этапы подготовки и непосредственно реализации проекта атомной электростанции, проведение всех необходимых инженерных работ и заключение EPC-контракта.

Напомним, что решение о строительстве в Казахстане первой АЭС было принято в конце 2024 года. Сам проект можно считать народным, поскольку вопрос о возведении в стране такого объекта был вынесен на общенациональный референдум, в котором подавляющее большинство граждан Казахстана — более 71 % — проголосовали за атомную станцию.

Необходимо понимать, что строительство объекта такого типа — это многолетний процесс, и к моменту его окончания станция должна сохранять актуальность на фоне постоянного роста потребления электроэнергии. Поэтому АЭС будет строиться, что называется, с запасом.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#россия #экономика #промышленность #энергетика #казахстан #атомная энергетика
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

12 популярных видеокарт, которые стоит забыть после выхода GeForce RTX 5060 Ti и Radeon RX 9060 XT
15
Когда придёт время отказаться от Windows 10, и почему у геймеров и пользователей нет выбора
33
Как я собирал почти идеальный игровой ПК за 100 000р и не получил за это никакого гонорара
27
Новые AAA‑игры требуют RTX и исключают видеокарты GTX из списка рекомендованных
58
Тестирую неофициальный патч от SkatterBencher для Ada Lovelace
10
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 4
99
10 мужских механических часов с сапфировым стеклом: актуальные и доступные модели
2
Эволюция драйверов Intel ARC: как оптимизация способствовала увеличению производительности
12
Какие у Израиля есть противобункерные бомбы и почему без США обезвредить объект Фордо не получится
13
Обзор процессорного кулера Formula V Line Ice Boid 4PSD12
1

Сейчас обсуждают

ebatoryi
17:10
в 2018г последняя игра была путёвая-форза4 и всё после этого.Умер игрострой давно.
Игровой движок Unreal Engine 5.6 показал прирост производительности до 35% относительно версии 5.4
Bernigan
17:05
Классный графон, дегенераты выше от зависти давятся, ведь у них эта игра даже не запустится, а если запустится то вылетит
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
Дерьмитрий Непранов сосун
16:59
К непранову приходит молодой любовник домой , непран его к пк подводит и спрашивает "а у тебя такой же большой как моя 5080? Хочу ощутить твой луч в себе шалунишка" ухахахахахахахахх потом идут пить л...
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
Shad
16:57
пусть в жопу идет со своим курсом для меня вполне себе оптимальным будет 20 деревянных за доллар
Глава «Сбера» Греф заявил, что оптимальным для России является курс около 100 рублей за доллар
Майкопское Честное
16:57
Васютин, а у вас в РБ когда организуют загонную охоту на волков, тоже рэд флагами огораживают, или таки красными флажками? А может жаже червонiми прапорамi?
ТОП-5 «Ред флагов» в играх — на что я всегда обращаю внимание перед покупкой
Юзер Комповский
16:56
От 45 и 65 вчера уже были ((((
Как я собирал почти идеальный игровой ПК за 100 000р и не получил за это никакого гонорара
Повелитель драного Кити-Конча
16:55
Непранов любит помассивней.))))
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
Дерьмитрий Непранов сосун
16:50
Ты почитай каким языком написано это жесть, корявым ухахахаххахаах Как такое пропустили я хз
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
Дерьмитрий Непранов сосун
16:45
Непранову мало такой размер ухахахахах Там даже ведёрко со свистом проскакивает , в бане мужики поработали за 3090,5080 и 7900хтх на славу ухахахахах
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
Дерьмитрий Непранов сосун
16:42
Он еще писал что 12100 лучше 7800х3д помню ухахахахахахах. Пацаны со смеху катались. А после его в 102й увезли на клизмирование ухахах
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем