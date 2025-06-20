Сейчас это принято называть «дорожной картой».

На днях стало известно, что госкорпорация «Росатом» возглавила международный консорциум по строительству первой атомной электростанции в Республике Казахстан, поскольку именно проект АЭС «Росатома» предложил наиболее выгодные условия при максимально современных технологиях, включая и обеспечение вопросов безопасности работы будущей станции.

Сегодня же в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) «Росатом» и Агентство Республики Казахстан по атомной энергии утвердили «дорожную карту» (план) строительства АЭС. Утверждённый план включает в себя этапы подготовки и непосредственно реализации проекта атомной электростанции, проведение всех необходимых инженерных работ и заключение EPC-контракта.

Напомним, что решение о строительстве в Казахстане первой АЭС было принято в конце 2024 года. Сам проект можно считать народным, поскольку вопрос о возведении в стране такого объекта был вынесен на общенациональный референдум, в котором подавляющее большинство граждан Казахстана — более 71 % — проголосовали за атомную станцию.

Необходимо понимать, что строительство объекта такого типа — это многолетний процесс, и к моменту его окончания станция должна сохранять актуальность на фоне постоянного роста потребления электроэнергии. Поэтому АЭС будет строиться, что называется, с запасом.