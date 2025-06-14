Справедливости ради, «Росатом» в своей сфере вне конкуренции.

Несмотря на гонения на атомную энергетику, которые проводят бенефициары данных акций, популярность мирного атома продолжает расти, а связанные с ним страхи по мере совершенствования технологий и систем безопасности стремительно развеиваются. Вот и в Казахстане в перспективе появится первая атомная электростанция, и возглавит консорциум по её строительству госкорпорация «Росатом». Об этом со ссылкой на Агентство по атомной энергии Казахстана сообщило издание Nur.kz.

Решение принималось на основе конкурентного отбора, в котором также участвовали китайская компания CNNC, французская EDF и южнокорейская NHNP. Эти компании продолжат участвовать в консорциуме, однако именно проект «Росатома» был признан оптимальным с точки зрения стоимости, сроков строительства и применяемых технологий, в том числе в вопросе обеспечения безопасности функционирования объекта.

Строить станцию планируют с привлечением российского государственного экспортного финансирования, и в этой связи не вполне понятно, зачем, кроме желания официальной Астаны демонстрировать многовекторность, нужен консорциум. Вряд ли российский проект станции совместим с возможными поставками тех или иных элементов со стороны французской, китайской и южнокорейской частей консорциума. В любом случае, строительство атомной электростанции это долгий процесс, и по мере приближения к его началу на многие животрепещущие вопросы появятся официальные ответы.

Отметим, что к вопросу строительства первой в стране АЭС казахстанские власти подошли основательно и даже в прошлом году провели по этому поводу общенациональный референдум. Подавляющее большинство граждан — более 71 % — проголосовали за строительство атомной электростанции.