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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Подмосковье построят завод по производству запчастей и компонентов для гражданских самолётов
Причём не только российского, но и западного производства. А запрос на соответствующую продукцию огромен.

Поддержание парка гражданских лайнеров, львиная доля которых в России на данном историческом этапе представлена самолётами западного производства, это ключевая задача при переходе к полноценному собственному гражданскому авиастроению и замещению импортных самолётов. Поэтому сейчас спрос на запасные части и различные комплектующие, требующие регулярной замены в ходе техобслуживания, колоссален.

Чтобы этот спрос удовлетворить, в Подмосковье в Государственном индустриальном парке «Титан» в Ленинском округе в 2030 году планируется запустить в промышленную эксплуатацию завод по производству авиационных комплектующих и запчастей. Соглашение о возведении предприятия было подписано сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) между правительством Московской области и специализирующейся на данной продукции группой компаний «Протектор»

Подразумевается, что на мощностях предприятия будут производиться запчасти и компоненты как для самолётов российского производства, так и для лайнеров от Boeing и Airbus. Завод будет крупным и создаст порядка 2,3 тысяч рабочих мест, а инвестиции в его строительство составят от 15 миллиардов рублей.

Следует понимать, что на данном этапе остаётся неясной перспектива возобновления экономических отношений между РФ и США, за которую ратуют в Белом доме, что позволило бы упростить доступ к запчастям для лайнеров производства Boeing. В целом потребность российской гражданской авиации составляет около тысячи самолётов разных типов, и здесь в приоритет выходит способность отечественных производителей обеспечить стабильное производство собственных авиалайнеров при параллельном поддержании лётной годности уже имеющихся лайнеров американского и европейского производства.

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#россия #экономика #авиация #промышленность #транспорт #гражданская авиация #авиастроение
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Повелитель драного Кити
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Повелитель драного Кити
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