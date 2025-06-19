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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В поездах дальнего следования в России появится высокоскоростной интернет
Чтобы быть в Сети постоянно.

Каждый, кто ездил куда бы то ни было на поезде, знает, какой это затратный по времени процесс. Даже скоростной «Сапсан», который доезжает из Москвы до Санкт-Петербурга менее чем за четыре часа, это всё равно огромный промежуток времени для нашей быстрой и полной дел и забот жизни.

Критически это важно для бизнесменов, которые готовы платить баснословные суммы за спутниковый интернет даже в самолёте, лишь бы не терять связь со своим делом, поэтому реализация задачи обеспечения постоянного доступа в Сеть в транспорте сейчас в России является одной из главных.

В частности, сегодня стало известно, что высокоскоростной доступ в Интернет появится во всех российских поездах дальнего следования. Соответствующее соглашение было подписано между «Российскими железными дорогами» (РЖД) и компанией «Бюро 1440», занимающейся развёртыванием спутникового широкополосного интернета в РФ.

В рамках реализации данного соглашения РЖД будет оборудовать составы специальными терминалами приёма сигнала с низкоорбитальной спутниковой группировки, которые уже будут связываться с маршрутизаторами и коммутаторами непосредственно в вагонах, «раздавая» там интернет.

Как отметили в РЖД и «Бюро 1440», часть железных дорог в России пролегает по территории без стабильного доступа в интернет. При этом, согласно опросу, 70 % пассажиров считают постоянный доступ в Сеть в течение всей поездки одним из важнейших факторов.

Когда амбициозный план будет претворён в жизнь, не уточняется. Ранее, напомним, появлялась информация о том, что доступ к спутниковому интернету появится в российских авиалайнерах может появиться уже в 2027—2028 годах. Возможно, примерно в это же время он заглянет «пониже» — в пассажирские поезда.

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#россия #экономика #транспорт #интернет #связь #железная дорога
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Китя.
22:50
Нет не повторяюсь ответь что непранов сделал тебе плохое что так его не наведёшь.
Новые AAA‑игры требуют RTX и исключают видеокарты GTX из списка рекомендованных
Дырявый Непранов
22:50
Непранов это ты Идиот, ты серьезно пытаешься так наивно отмазаться ? Когда тебя все знают Вот это чмо тупое ухахахаахахаахаххахаха
Новые AAA‑игры требуют RTX и исключают видеокарты GTX из списка рекомендованных
Роман Кудлай
22:49
Давно автор меня не цитировал, ну чтож, ниосилянт осили уже 3 статью и будет ещё 4 и 5 осиливать? Чтобы видать, overclockers хорошо платит за статьи. Я не совсем понял, а как автор планирует одноврем...
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 3
Китя.
22:49
Тем более так и не ответил что тебе сделал непранов плохое.
Новые AAA‑игры требуют RTX и исключают видеокарты GTX из списка рекомендованных
Дырявый Непранов
22:49
Непран ты повторяешься , ты уже это писал Тебя не за железо вообще обоссывают , а за твою гнилую суть и натуру ухахахахахахахх. А быть гнилым да, запрещено в норм обществе ухаха
Новые AAA‑игры требуют RTX и исключают видеокарты GTX из списка рекомендованных
Китя.
22:47
Ты мне запрещаешь покупать зеленые карточки что ли.
Новые AAA‑игры требуют RTX и исключают видеокарты GTX из списка рекомендованных
Дырявый Непранов
22:47
Непран вилять тут не получится Каждый свой заход ты будешь опущен , теперь навсегда ухахаххахаха Что ТЫ сделал ? Да ты всех бесишь просто как на хоботе так и тут так как хвастлив труслив и лжец Стра...
Новые AAA‑игры требуют RTX и исключают видеокарты GTX из списка рекомендованных
Китя.
22:45
Так скажи что он тебе плохого сделал обоссал тебя что ли или пометил. я то знаю что зделал купил 5080 и вся амудня по зади вои и плахой стал. вот ты петушок амудешный и раз кукарекался.
Новые AAA‑игры требуют RTX и исключают видеокарты GTX из списка рекомендованных
Дырявый Непранов
22:44
Лживая непранка порванка тебя же боженька за 3.14 накажет ухахахах Хотя уже наказал раз ты такое чмо
Новые AAA‑игры требуют RTX и исключают видеокарты GTX из списка рекомендованных
Китя.
22:43
и это не я увы. раскажи что он тебе такого плохого зделал что так не навидешь его.
Новые AAA‑игры требуют RTX и исключают видеокарты GTX из списка рекомендованных
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