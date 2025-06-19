Чтобы быть в Сети постоянно.

Каждый, кто ездил куда бы то ни было на поезде, знает, какой это затратный по времени процесс. Даже скоростной «Сапсан», который доезжает из Москвы до Санкт-Петербурга менее чем за четыре часа, это всё равно огромный промежуток времени для нашей быстрой и полной дел и забот жизни.

Критически это важно для бизнесменов, которые готовы платить баснословные суммы за спутниковый интернет даже в самолёте, лишь бы не терять связь со своим делом, поэтому реализация задачи обеспечения постоянного доступа в Сеть в транспорте сейчас в России является одной из главных.

В частности, сегодня стало известно, что высокоскоростной доступ в Интернет появится во всех российских поездах дальнего следования. Соответствующее соглашение было подписано между «Российскими железными дорогами» (РЖД) и компанией «Бюро 1440», занимающейся развёртыванием спутникового широкополосного интернета в РФ.

В рамках реализации данного соглашения РЖД будет оборудовать составы специальными терминалами приёма сигнала с низкоорбитальной спутниковой группировки, которые уже будут связываться с маршрутизаторами и коммутаторами непосредственно в вагонах, «раздавая» там интернет.

Как отметили в РЖД и «Бюро 1440», часть железных дорог в России пролегает по территории без стабильного доступа в интернет. При этом, согласно опросу, 70 % пассажиров считают постоянный доступ в Сеть в течение всей поездки одним из важнейших факторов.

Когда амбициозный план будет претворён в жизнь, не уточняется. Ранее, напомним, появлялась информация о том, что доступ к спутниковому интернету появится в российских авиалайнерах может появиться уже в 2027—2028 годах. Возможно, примерно в это же время он заглянет «пониже» — в пассажирские поезда.