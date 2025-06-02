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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Доступ в Интернет в российских самолётах может появиться в 2027—2028 годах
Если, конечно, всё пойдёт по плану. А так бывает далеко не всегда.

Интернет и всё, что с ним связано, так прочно вошёл в нашу жизнь, что представить себе её без постоянного пребывания в Сети уже практически невозможно. Кто-то не может представить себе жизнь без Интернета даже на протяжении нескольких часов — например, во время полёта.

Если всё пойдёт по плану, то в российских самолётах доступ в Интернет появится в 2027—2028 годах. По крайней мере, соответствующим комментарием в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2025) поделился Дмитрий Агафонов, замглавы компании «Бюро 1440», низкоорбитальная спутниковая группировка которой должна будет обеспечить доступ в Сеть на территории России.

По словам Агафонова, для двух третей опрошенных российских и иностранных авиапассажиров наличие доступа в Интернет во время полёта является «критически важным» вопросом. Непосредственно полное разворачивание спутниковой группировки, добавил Агафонов, запланировано на 2027 год, а дальше «с лагом в полгода, может, чуть дольше», она сможет обеспечивать доступ в Сеть на борту отечественных самолётов.

Безусловно, для занятых людей, которым нужно постоянно контролировать своё дело, это может быть критично. Дальше уже большую роль будет играть стоимость услуги спутникового интернета на борту самолёта, которая, согласно опыту зарубежных перевозчиков, мягко говоря, немаленькая, и ради простого сёрфинга по Telegram и иже с ним явно не годится.

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#россия #технологии #авиация #интернет #самолёты #гражданская авиация #спутниковый интернет
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