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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Самым частым нарушением ПДД в Москве является превышение скорости на 20-40 км/ч
Об этом сообщила пресс-служба ЦОДД столицы.

Повсеместная установка камер контроля дорожного движения приучила московских водителей ездить аккуратно, что отразилось в самом высоком среди российских регионов проценте автолюбителей с максимальными скидками на ОСАГО за безаварийную езду. Впрочем, далеко не все ездят идеально, и нарушения происходят регулярно, потому что в противном случае на дорогах не происходили бы аварии, а пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД) не сообщала бы о миллионах выписанных автоматизированными системами штрафов.

Согласно опубликованной информации, за полные пять месяцев текущего года в Москве автоматизированными системами контроля дорожного движения зафиксировано свыше 14,2 миллионов нарушений. Наиболее популярным из нарушений — более половины от всех выписанных штрафов — является превышение скорости на 20-40 км/ч. С начала года водителей за превышение скорости оштрафовали более 7,7 млн раз.

На втором месте стоят нарушения требований разметки, а на третьем — нарушение требований дорожных знаков. При этом в ЦОДД не стали уточнять, какие конкретно требования разметки и знаков преимущественно нарушают водители и какой их процент обжалуется из-за плохой видимости или заметённой снегом разметки.

Возвращаясь к теме нарушения скоростного режима, стоит отметить, что хотя современные автомобили позволяют эффективно гасить скорость, из-за чего имеющиеся ограничения скорости кажутся издевательскими, но необходимо понимать, что безобидное на первый взгляд превышение скорости на 20 км/ч и более, особенно в городских условиях, резко снижает время на реакцию водителя на изменения в дорожной обстановке и значительно повышает остановочный путь. А нарушитель скоростного режима уже виноват по определению.

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#россия #автомобили #транспорт #штрафы
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