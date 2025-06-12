Техника предназначена преимущественно для тушения крупных пожаров.

В мире не так много стран, которые обладают собственной авиационной промышленностью, и ещё меньше тех, которые умеют производить крупные самолёты-амфибии для экстренных служб. Китай в их число входит, и сегодня издание South China Morning Post сообщило о том, что в стране началось серийное производство самолётов-амфибий AG600.

Данный самолёт примечателен тем, что является рекордсменом в своём классе: это самый большой самолёт-амфибия в мире, длина которого составляет 38,9 м, а размах крыльев — 38,8 м. AG600 предназначен для проведения спасательных работ на море, а также для тушения масштабных пожаров. Для выполнения второй задачи AG600 может нести на своём борту до 12 тонн воды и доставлять её на расстояние до 4 500 километров.

Как отмечает издание, для Китая в целом это большой шаг в деле создания импортонезавимисой гражданской авиационной промышленности.