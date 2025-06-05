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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Ростехе призвали авиакомпании стремиться к 100-процентной доле отечественных самолётов
Возвращение Boeing и тем более Airbus на российский рынок в госкорпорации считают «фантастическим» сценарием.

Говорят, что нужда — мать прогресса. Насколько эта логика всеобъемлюща, сказать сложно, но ясно одно: в российском гражданском авиастроении активно начали претворять в жизнь планы по импортозамещению лишь после того, как грянул гром, а Западом были введены односторонние ограничительные меры.

Со следующего года авиакомпаниям уже начнут поставлять импортозамещённые версии «Суперджетов» (SJ-100), а также среднемагистральные лайнеры МС-21. Отрасль находится только в самом начале большого пути, впереди колоссальная работа по созданию сотен единиц гражданской авиационной техники, и госкорпорация «Ростех» уже выступает с призывами к отечественным авиакомпаниям стремиться к стопроцентной доле российских самолётов в своих авиапарках.

Как отмечает «Ростех», причём, скорее всего, совершенно справедливо, сценарий возвращения западных авиапроизводителей «выглядит фантастическим» и, более того, «не слишком патриотичным», поэтому единственной пропорцией, к которой следует стремиться российским авиакомпаниям, является 100 % отечественных самолётов.

В «Ростехе» отдают отчёт в том, что в ближайшие годы будет своеобразный переходный период, при котором самолёты иностранного производства начнут постепенно замещаться отечественными. К 2030 году, напомнила пресс-служба госкорпорации, стоит план обеспечения российской гражданской авиации отечественными самолётами не менее чем наполовину.

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#россия #экономика #авиация #промышленность #импортозамещение #гражданская авиация #авиастроение
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