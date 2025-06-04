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Редакция
События в мире Михаил Андреев
На «Суперджете» в рамках испытаний проверили отечественную систему автоматического управления
Лётчики-испытатели положительно оценили её работу.

Разработать и создать все узлы и агрегаты авиалайнера и собрать их воедино — это только половина дела. Перед началом серийных поставок лайнеров их необходимо испытать, причём даже в таких режимах и при таких нагрузках, с которыми они в реальной эксплуатации никогда не столкнутся. Просто на всякий случай.

Вот импортозамещённые версии лайнеров «Суперджет» (SJ-100) и проходят сейчас сертификационные испытания. Сегодня, в частности, Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) отчиталась об испытании российской системы автоматического управления (САУ, не путать с аббревиатурой самоходной артиллерийской установки) самолётом, в разработке которой участвовали инженеры концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) и ПАО «Яковлев».

Как сообщила ОАК, система была испытана в базовых режимах работы, включая поддержание горизонтального полёта, набор высоты и снижение, разворот и различные сочетания этих манёвров. Также в рамках испытаний была проверена способность САУ поддерживать полёт в режиме отказа (имитации) одного из двигателей. Лётчики-испытатели положительно отозвались о работе системы.

Напомним, что импортозамещённые самолёты SJ-100 начнут передавать заказчикам в следующем году. Этот год является годом сертификационных испытаний лайнера.

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#россия #экономика #авиация #промышленность #гражданская авиация #авиастроение #sj-100 #«суперджет»
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