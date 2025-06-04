Ремонтировать на нём будут как российские, так и ещё сохраняющиеся импортные авиадвигатели.

Двигатели это самые важные агрегаты в составе самолёта, поэтому их регулярное техобслуживание и ремонт — это залог безопасности полётов. По этой причине сегодня глава авиакомпании «Аэрофлот» Сергей Александровский в интервью изданию «Коммерсант» заявил о плане компании построить крупный завод по ремонту авиадвигателей.

По словам Александровского, площадь планируемого предприятия составит примерно 27 тысяч квадратных метров, а проектная мощность — до семидесяти капремонтов авиационных двигателей разных производителей и модификаций. На заводе будут ремонтировать как российские двигатели ПД-8 и ПД-14 для самолётов SJ-100 и МС-21 соответственно, так и франко-американские двигатели CFM. Начало работы завода запланировано на 2028 год.

Напомним, что «Аэрофлот» в числе первых получит импортозамещённые российские лайнеры SJ-100 и МС-21, поставки которых заказчикам должны начаться в следующем году. Сейчас эти самолёты проходят сертификационные и лётные испытания.