Падение спроса на валюту возымело своё действие.

Последнее время курс рубля к доллару и евро демонстрирует позитивную тенденцию к укреплению. На прошлой неделе ему удалось подорожать до максимума с середины мая 2023 года, после чего укрепление российской национальной валюты приняло ползущий характер, пока сегодня рубль снова резко не подорожал по отношению к доллару, евро и юаню.

Так, официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ на завтрашний день, составляет 78,49 рубля, евро — 88,94 рубля, юаня — 10,89 рублей. Хотя, безусловно, в рамках процесса дедолларизации, добровольного отрезания Европы от российского рынка и перехода взаиморасчётов России с другими государствами на национальные валюты важность данного экономического показателя снижается, но необходимо помнить, что российская экономика, особенно в части потребительских товаров, автомобилей и электроники критически зависима от импорта.

Таким образом, укрепление рубля по отношению к другим валютам автоматически ведёт к удешевлению импортируемых товаров и, как следствие, к снижению уровня инфляции, что и является одной из основных задач, поставленных перед ЦБ РФ.

По мнению экспертов, оптимальным является курс доллара в районе 65 рублей за одного вечнозелёного американского президента, поскольку при таком курсе соблюдаются интересы не только экспортёров, но и импортёров, от которых в значительной степени зависит товарное разнообразие и здоровая конкуренция на внутреннем российском рынке. Так что рублю ещё есть, к чему стремиться.