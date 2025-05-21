Установленный на завтра официальный курс доллара составляет 79,75 рубля.

Несмотря на правильное и жизненно необходимое стремление российского политического руководства к импортозамещению и технологической независимости, процесс этот непрост и затратен по времени. Поэтому пока что зависимость российской экономики от импорта значительна, и соотношение цены национальной валюты к иностранным валютам, преимущественно к доллару США, остаётся одним из немаловажных экономических показателей.

И в этом аспекте на данный момент российской экономике есть, чем похвастать: официальный установленный на завтра ЦБ РФ курс доллара составил 79,75 рубля, что, согласно графику Центробанка, стало максимальным значением с середины мая 2023 года. Учитывая существенную товарную импортозависимость, укрепление рубля напрямую влияет на показатель инфляции в стране. С курсом евро ситуация похожая: курс евро на завтра составил 91,3 рубля, что является максимумом с мая 2023 года.

По мнению экспертов, укрепление рубля напрямую связано с действиями регулятора, поддерживающего высокую ключевую ставку и, таким образом, делающего недоступными потребительские и автомобильные кредиты. Как следствие, спрос на иностранную валюту снижается вслед за снижением спроса на номинированные в ней товары.

Сейчас Россия вместе с рядом других стран активно переходит на взаиморасчёты в национальных валютах. Так, товарооборот России с её ключевым экономическим партнёром в лице Китая «практически полностью» осуществляется в рублях и юанях.