А ведь время идёт, и до 2 июня осталось всего ничего.

Вчера вечером глава МИД России Сергей Лавров озвучил предложение о проведении второго раунда прямых российско-украинских переговоров 2 июня в том же месте — в Стамбуле. Учитывая, что эти переговоры больше нужны Украине, логично было бы услышать от неё скорейшее согласие на их проведение.

Но этого пока не произошло. Как сегодня сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва пока не получила от Киева согласия на проведение 2 июня второго раунда переговоров.

Согласно комментарию помощника президента России и по совместительству главы российской делегации на переговорах с Украиной Владимира Мединского, второй раунд переговоров, если, конечно, Украина на него явится, будет посвящён преимущественно обмену меморандумами о возможном прекращении огня и обсуждению условий мирного урегулирования.

Необходимо понимать, что по прошествии более трёх лет конфликта позиция официального Киева остаётся непреклонной и максимально отдалённой от сценария урегулирования, предлагаемого Москвой. Поэтому эксперты и политологи хоть и надеются на успешный ход переговоров, но держат в уме возможность их коллапса по причине неготовности Украины к принятию российских условий, без чего политико-дипломатическое урегулирование (устранение первопричин кризиса) с точки зрения российского политического руководства считается недостижимым.