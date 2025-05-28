Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Беларуси рассчитывают получить БРСД «Орешник» к концу текущего года
Это обстоятельство серьёзнейшим образом усилит позиции РФ.

Состоявшееся в прошлом году боевое применение баллистической ракеты средней дальности (БРСД) «Орешник», которое стало одновременно и первым в истории человечества боевым применением ракеты данной категории в принципе, в значительной степени поменяло расклад на геополитической карте, ведь речь идёт об оружии с неуязвимыми боевыми блоками, развивающими гиперзвуковую скорость.

Вскоре после демонстрации возможностей «Орешника» в ходе одной из встреч Владимира Путина и Александра Лукашенко было принято решение о том, что по мере наращивания производства новейшие БРСД будут размещаться в том числе на территории Беларуси. И вот сегодня государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что в республике рассчитывают получить «Орешники» к концу текущего года.

«К концу года, я думаю, решение, которое приняли главы наших государств, вступит в практическую плоскость», — заявил госсекретарь Совбеза РБ.

По словам Вольфовича, места размещения «Орешника» в Беларуси определены, сейчас идёт плановая подготовка реализации данного процесса.

Таким образом, обороноспособность Союзного государства России и Беларуси будет дополнительно укреплена, равно как будут усилены и геополитические позиции РФ. По мнению экспертов, «Орешник» будет служить одним из факторов, обеспечивающих формирование новой архитектуры европейской безопасности.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#россия #политика #беларусь #«орешник»
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

В России восстановят «Сибсельмаш» — некогда крупнейший завод Сибири
27
Какой процессор купить для игр в 2025 году — варианты от 8 до 80 тысяч рублей
26
GeForce RTX 5060 vs PlayStation 5 – что выгоднее и почему GeForce RTX 3060 так быстро устарела
18
Обзор мини-ПК Khadas Mind 2
4
Обзор охлаждающей подставки для ноутбука Flydigi BS1
3
Изучаю игровых блогеров на YouTube - чемоданы, интриги, расследования
17
8 проверенных методов экономии при сборке игрового компьютера в 2025 году
4
В Финляндии продали построенную Александром Суворовым крепость Кюменегород за 1 евро
2
Почему нет смысла покупать ноутбук с GeForce RTX 5060, и когда игровые лэптопы в РФ подешевеют
+
Обзор книги “Игродром” Александра Ветушинского о научном исследовании игр
+

Сейчас обсуждают

Георгий Махалов
22:50
5060 ныне можно за 33к найти на Яме а значит для фулл ХД можно смело брать, 5060ти на 16 гигов также переодически всплывает за 45к и тогда вместо 7700хт лучше будет взять ее ради длсс и лучей
Почему GeForce RTX 5060 устарела, едва появившись на рынке и какую альтернативу выбрать в 2025 году
Георгий Махалов
22:44
Почему не упоминули 7800х3д который по 35к бывает, почему нету 7700 и 9600х как отличных решений под апгрейд на ам5, где 7400f в конце концов?
Какой процессор купить для игр в 2025 году — варианты от 8 до 80 тысяч рублей
Dimkovski
22:44
Сколько же нищих упырей, которые пытаются своё старьё выдать за играбельную ВК. Я вот признаю, что не могу купить 5090 потому что это дорого для меня. Но говорить, что 3060 - крутая карта в 2025 году ...
GeForce RTX 5060 vs PlayStation 5 – что выгоднее и почему GeForce RTX 3060 так быстро устарела
Георгий Махалов
22:42
2700х в нынешних реалиях хлам, лучше рассмотреть 12100f или 5500
Какой процессор купить для игр в 2025 году — варианты от 8 до 80 тысяч рублей
Георгий Махалов
22:41
13600kf - дешево и сердито, что в играх что в рабочке разницы почти нет, зато дешевле
Какой процессор купить для игр в 2025 году — варианты от 8 до 80 тысяч рублей
Георгий Махалов
22:39
Дядя успокойтесь, пока здесь горит только ваша жопа, а деградирует лишь ваш мозг. Младшие модели не горели впринципе а старшие уже пофиксили
Какой процессор купить для игр в 2025 году — варианты от 8 до 80 тысяч рублей
Dimkovski
22:15
Тупой далпайййоп. Сиди хоть на low с DLLS Ultra Performance. 3060 - не справляется в FHD с новыми играми. ВСЁ ! Играй хоть на встройке в 5 кадров
GeForce RTX 5060 vs PlayStation 5 – что выгоднее и почему GeForce RTX 3060 так быстро устарела
sNQ
22:14
чел, это техно-канал, а игры у них только для тестов. в моём понимании ИГРОВОЙ канал рассказывает про вышедшие игры, например канал "Киряша".
Изучаю игровых блогеров на YouTube - чемоданы, интриги, расследования
beltar
22:08
Вы серьезно рассуждаете, что 34 fps лучше 31? Это одинаково неиграбельно, причем без всяких но, или если. Ну и я что-то не видел ни одного реалистичного сценария в котором 3060 превосходила бы 4060. С...
GeForce RTX 5060 vs PlayStation 5 – что выгоднее и почему GeForce RTX 3060 так быстро устарела
beltar
22:02
3060 уже более 4 лет. Уже давно такая карта стоит в DNS 27к. Только не говорите, что у вас нет автомобиля ценой в лям, и для вас это совершенно неподъемные деньги.
GeForce RTX 5060 vs PlayStation 5 – что выгоднее и почему GeForce RTX 3060 так быстро устарела
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем