Это обстоятельство серьёзнейшим образом усилит позиции РФ.

Состоявшееся в прошлом году боевое применение баллистической ракеты средней дальности (БРСД) «Орешник», которое стало одновременно и первым в истории человечества боевым применением ракеты данной категории в принципе, в значительной степени поменяло расклад на геополитической карте, ведь речь идёт об оружии с неуязвимыми боевыми блоками, развивающими гиперзвуковую скорость.

Вскоре после демонстрации возможностей «Орешника» в ходе одной из встреч Владимира Путина и Александра Лукашенко было принято решение о том, что по мере наращивания производства новейшие БРСД будут размещаться в том числе на территории Беларуси. И вот сегодня государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что в республике рассчитывают получить «Орешники» к концу текущего года.

«К концу года, я думаю, решение, которое приняли главы наших государств, вступит в практическую плоскость», — заявил госсекретарь Совбеза РБ.

По словам Вольфовича, места размещения «Орешника» в Беларуси определены, сейчас идёт плановая подготовка реализации данного процесса.

Таким образом, обороноспособность Союзного государства России и Беларуси будет дополнительно укреплена, равно как будут усилены и геополитические позиции РФ. По мнению экспертов, «Орешник» будет служить одним из факторов, обеспечивающих формирование новой архитектуры европейской безопасности.