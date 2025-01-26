Ближе к НАТО вряд ли получится.

В конце прошлого года во время встречи президентов России и Беларуси стало известно, что новейшие российские баллистические ракеты средней дальности «Орешник», ставшие первыми в истории человечества ракетами своего класса, применёнными в реальных боевых действиях (по предприятию «Южмаш» в Днепропетровске), будут размещены в том числе и на территории РБ. Начаться размещение «Орешников» в Беларуси должно ближе к концу этого года, когда сама Россия нарастит их серийное производство.

Где конкретно в Беларуси будут размещаться пусковые установки «Орешников», пока неясно, но наводку дал президент республики Александр Лукашенко в рамках общения с прессой — сегодня в РБ президентские выборы. По словам Лукашенко, ракеты будут размещены «ближе к Смоленску».

«Я так мечтаю, а там посмотрим. Надо определённое расстояние», — заявил Лукашенко, добавив, что в этом вопросе необходим баланс, потому что у БРСД помимо максимальной дальности есть также и минимальная дальность.

Напомним, что сейчас Беларусь до зубов вооружается Россией. Оно и понятно: РБ находится в «мешке» недружественных, а если говорить прямым текстом, то весьма агрессивных государств, и только оружие колоссальной мощности вкупе с решимостью его применить в случае необходимости является реальным фактором сдерживания. В Беларуси также размещается российское тактическое ядерное оружие, а воздушное пространство контролируется единой с РФ системой противовоздушной обороны.