Реструктуризация и оптимизация зачастую именно такие.

В прошлом месяце Volvo Cars объявила о начале процесса реструктуризации. Согласно сведениям западной прессы, в общей сложности компания рассчитывает сократить расходы примерно на $1,87 миллиарда, и вот, первые последствия этого решения уже начались.

Как сообщает агентство Reuters, шведский автопроизводитель сократит 3 000 сотрудников (преимущественно офисных), что составляет порядка 15 % от общего количества офисных сотрудников компании. Сокращения затронут практически все сферы деятельности Volvo: от исследований и разработки до отделов кадров. В руководстве Volvo данные сокращения считают «существенными».

Процесс «реструктуризации» связывают с ростом издержек, снижением спроса на электромобили, а также в целом с неопределённостью на рынках.

В апреле вернувшийся в руководство Volvo Хакан Самуэльссон заявил, что компании необходимо увеличивать своё присутствие в США, поскольку именно американский рынок является для неё приоритетным. При этом львиная доля сотрудников компании работают в Европе: всего Volvo является работодателем примерно для 44 тысяч человек, из которых 29 тысяч — европейцы.